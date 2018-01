A festa da Marquesa

Para celebrar os 150 anos da morte de Domitila, a Marquesa de Santos, está prevista uma programação com exposição – de fotos do acervo de seu biógrafo, o historiador e escritor Paulo Rezzutti -, caminhada histórica guiada pelo centro, sarau, apresentação de chorinho, almoços temáticos e contação de história. Tudo entre os dias 27 de outubro e 2 de novembro.

A programação será disponibilizada em breve no site Turismo na História. A organização é toda do Restaurante Cama & Café São Paulo. Informações pelo telefone (11) 3101-3760. Sobre os passeios previstos, detalhes com a Cacau, pelo telefone (11) 99951-2262.