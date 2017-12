A fábrica, em obras

__________________________________________

Prometida desde 2008, a Fábrica do Samba, complexo de 14 galpões na Barra Funda, só será entregue em setembro – ou seja, será inaugurada de fato com os preparativos para o carnaval de 2016. No total, são 64 mil metros quadrados, que deverão ser utilizados pelas agremiações paulistanas. Cada espaço terá três andares, com cozinha, sala de reunião, vestiário, banheiros, almoxarifado e espaços livres para confecção de fantasias e alegorias. Uma passarela panorâmica vai permitir que sejam realizadas visitas monitoradas do público, para acompanhar os trabalhos das escolas.