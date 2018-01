A escola virou hospital

Em setembro de 1918, um surto de gripe espanhola chegou a São Paulo. No dia 20 de outubro daquele ano, o Colégio Marista Arquidiocesano, na época localizado na Avenida Tiradentes, suspendeu as aulas de centenas de estudantes e transformou sua sede em um hospital provisório, com 400 leitos. Sob supervisão de médicos paulistanos,

religiosos maristas atenderam 1.608 pacientes. Quando o surto passou, foi erguida no colégio uma gruta à Nossa Senhora de Lourdes – pagamento de uma promessa por nenhum aluno ou irmão ter morrido. A foto acima integra o acervo do Memorial do Colégio Marista Arquidiocesano, que pode ser visitado mediante agendamento por e-mail (memorialarqui@colegiosmaristas.com.br).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.