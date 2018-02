A cripta do Ipiranga

O Monumento à Independência fica no parque homônimo, no Ipiranga, pertinho do Museu Paulista. É obra do artista italiano Ettore Ximenes (1855-1926), e foi escolhido em um concurso que o governo estadual promoveu em 1917.

Inaugurado em 1922 para celebrar o primeiro centenário da emancipação política do Brasil, o Monumento à Independência guarda os restos mortais da imperatriz Leopoldina – desde a construção da cripta, em 1953 –, do imperador Dom Pedro I – desde 1972 – e de Dona Amélia, segunda mulher do imperador – desde 1984.

