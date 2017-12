A criação da data comercial do amor

Data dos pombinhos em todo o País, o 12 de Junho como Dia dos Namorados foi uma marqueteira invenção paulistana. Em 1949, com o intuito de turbinar as vendas no então fraco mês de junho, o publicitário João Dória (1919-2000) teve a sacada: ao promover a loja A Exposição Clipper, no centro da cidade, mandou distribuir presentes para centenas de casais apaixonados que passaram por ali. O slogan adotado era um convite para que eles colocassem a mão no bolso: “não é só com beijos que se prova o amor”.

