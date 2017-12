A Copa do Mundo nossa

FOTO: DIVULGAÇÃO

Final da Copa entre Costa do Marfim e México? Decisão da Copa no Pacaembu? Amanhã? Sim, tudo isso é possível. O campeonato em questão é a CopaSP14, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes. Pelo regulamento, cada uma das 32 seleções do Mundial da Fifa é representada por um time de adolescentes – de até 14 anos – de cada uma das 32 subprefeituras da capital. A finalíssima será amanhã (3), às 9h, no Pacaembu. Costa do Marfim, no caso, são os jovens de Cidade Ademar. México, de Pirituba. Na partida preliminar, às 8h, disputam o terceiro lugar Nigéria (Itaim Paulista) e Austrália (Vila Maria).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 2 de maio de 2014

