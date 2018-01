Em bate-papo com a coluna ‘Paulistices’, o arquiteto e urbanista Lourenço Gimenes, do escritório FGMF, lembrou que se a questão econômica é importante, a questão social, na ótica de um gestor público, precisa sempre vir à frente. “Me incomoda o discurso atual de enxergar a cidade como uma empresa”, disse ele. Confira a conversa no player abaixo:

