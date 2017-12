A cidade como você nunca viu

FOTO: JORGE SATO/ DIVULGAÇÃO

Está em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS) uma mostra que retrata lugares bem conhecidos de São Paulo, como o Masp e o Edifício Altino Arantes (o prédio do Banespa), de modo único. Em ‘São Paulo Neo Noir’, o fotógrafo paulistano Jorge Sato buscou referências no passado para retratar uma cidade de ares misteriosos e futuristas. Para tanto, usou uma câmera lo-fi, e um acessório chamado ‘splitzer’, que possibilita múltiplas exposições, diretamente no filme de 35 mm. Experimentos com os cromos e negativos também foram realizados para garantir o resultado final.

MIS. Espaço Nicho. Av. Europa, 158,

Jd. Europa, 2117-4777. 12h/21h (sáb., dom., e fer., 11h/21h; fecha 2ª). Grátis. Até 21/8.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de julho de 2013

