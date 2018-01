A céu aberto

__________________________________________

Mais de 30 esculturas do acervo da Pinacoteca do Estado que ficam em exposição permanente no vizinho Parque da Luz. Obras de recuperação de peças deterioradas e a renovação da comunicação visual marcam as celebrações de aniversário do museu.

Na coleção ao ar livre, há obras de Lasar Segall (1891-1957), Arcangelo Ianelli (1922-2009), Franz Weissmann (1911-2005), Marcello Nitsche (1942) – entre outros.

A instituição também iniciou o monitoramento das árvores do entorno das esculturas, realizando podas e manutenção preventiva para que as mesmas não danifiquem as obras de arte.

A Pinacoteca do Estado, que completa 110 anos de fundação em 2015, também deve comemorar a data com festa. O Pina Ball – Baile da Pinacoteca está marcado para 29/10, com ingressos à venda por R$ 800. De acordo com os organizadores, parte do arrecadado será destinada à aquisição de uma obra histórica para a coleção do museu.