A casa de Lucas Silva e Silva existe de verdade

Crianças paulistas dos anos 1990 viram e reviram esta casa incontáveis vezes. Éramos quase amigos de Lucas Silva e Silva, o personagem vivido por Luciano Amaral na série Mundo da Lua – criada por Flávio de Souza e exibida pela TV Cultura de 6 de outubro de 1991 a 27 de setembro de 1992.

Se as cenas internas eram todas feitas em estúdio, as externas foram gravadas em um casarão localizado na Rua Zapará, em Alto de Pinheiros. Este aí da foto abaixo:

O gradil da época do programa foi trocado por um alto muro. Os portões atuais, completamente fechados, impedem a visualização completa do imóvel. As paredes da casa, antes brancas, agora são de tijolos aparentes.

Curiosamente, a casa hoje é residência de uma família que tem a dramaturgia – mais precisamente, o cinema – como profissão. Desde 1998, moram ali a cineasta Fabrizia Alves Pinto e o diretor de arte Cassio Amarante. “Quando compramos, a casa estava completamente desfigurada e fizemos uma ampla reforma. Mesmo assim, o desenho é praticamente o mesmo (da época das gravações)“, conta Amarante.

E as pessoas costumam importuná-los, assim como este repórter? “No começo, sim. A garotada ‘enchia a cara’ e vinha aqui gritar xingamentos ao Lucas Silva e Silva (risos)“, afirma.

Erguida em 1939, a casa ostenta em sua calçada um “presente”: um exemplar de pau-brasil foi ali plantado pelo primeiro proprietário, Benedito Alves Ferreira. Em 20 de setembro de 1989, a árvore foi tombada como patrimônio ambiental de São Paulo. Ganhou até plaquinha:

A árvore é tema do episódio 47 do seriado, intitulado “Pau-Brasil”. Confira:

