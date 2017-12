A capela que foi pintada por Volpi

Conhecido por retratar bandeirinhas, Alfredo Volpi (1896-1988) deixou uma obra religiosa que hoje é patrimônio paulistano. Nos anos 1950, a convite de frades dominicanos, ele pintou afrescos na pequena Capela Cristo Operário, no Ipiranga, zona sul da cidade.

São dele dois painéis, quatro vitrais e o mural ao fundo do altar. A capela ainda tem trabalhos de outros oito artistas brasileiros. O famoso paisagista Burle Marx, por exemplo, assina os jardins do entorno da capela. Entre 2005 e 2007, as obras foram restauradas.