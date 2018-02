A boa educação

FOTO: DIVULGAÇÃO

Projeto dos cineastas Luiz Bolognesi e Laís Bodanzky, a série ‘Educação.Doc’ estreia no canal GloboNews neste domingo (6), às 20h30. Serão cinco documentários contando histórias surpreendentes de escolas públicas de todo o Brasil. A Escola Municipal Presidente Campos Salles, de Heliópolis, é destaque em um dos programas. Isto porque a administração da escola, localizada dentro de uma das maiores favelas de São Paulo, decidiu derrubar os muros que a cercavam, num sinal claro à comunidade: a vida escolar precisa ser acompanhada por todos e fazer parte do dia a dia da população. Uma versão mais enxuta da série, com episódios menores, está sendo veiculada pelo ‘Fantástico’, da Globo, há três domingos.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 4 de abril de 2014

