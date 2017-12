A biblioteca da Academia Paulista de Letras

FOTO: FELIPE RAU/ ESTADÃO

A biblioteca mantida pela Academia Paulista de Letras, instituição fundada há 104 anos no centro de São Paulo, tem um acervo riquíssimo. São cerca de 80 mil títulos, muitos deles em raras primeiras edições dos séculos 17 e 18 – o foco é a literatura brasileira.

A biblioteca fica no terceiro andar do prédio da Academia (Largo do Arouche, 312) e funciona de segunda a sexta das 9h às 12h e das 13h às 17h – exceto às quintas, quando só abre pela manhã. O acervo foi montado, ao longo das décadas, com base em doações – em geral dos próprios membros da Academia. Os móveis do ambiente, feitos pelo antigo Liceu de Artes e Ofícios, dão uma aura clássica ao espaço.

Tema da coluna veiculada pela rádio Estadão em 30 de setembro de 2013