A Belle Époque de São Paulo

A inauguração do Teatro Municipal (foto acima), os bailes de carnaval do início do século 20, os primórdios da Avenida Paulista, inaugurada em 1891, e a Revolução Tenentista de 1924 são alguns dos temas esmiuçados pela exposição ‘Belle Époque: São Paulo entre a Tradição e a Modernidade’, em cartaz até segunda (11) na biblioteca central do Colégio Marista Arquidiocesano (R. Domingos de Morais, 2565, Vila Mariana, 5081-8444).

A mostra foi concebida a partir de imagens cedidas pelo acervo da Fundação Energia e Saneamento.