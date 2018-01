A árvore inspirou o bar

FOTO: LEO FELTRAN/ DIVULGAÇÃO

Em tempos de valorização do verde, uma dupla de empresários – Marcos Rodrigues dos Santos e Wagner Monteiro – decidiu aproveitar uma frondosa sibipiruna, que fica na esquina da Alameda Jauaperi com a Avenida Lavandisca, em Moema, para dar nome ao novo empreendimento: o bar Piruna, que deve abrir as portas oficialmente no dia 19 (mas já está em soft opening). A árvore ainda dá nome a um sanduíche da casa, com massa de linguiça toscana temperada, provolone derretido e agrião (R$ 16). E quem sentar na varanda, poderá desfrutar da sombra.

Av. Lavandisca, 546, Moema. 2872- 8499. 17h30/ 0h (6ª, até 1h; sáb., 13h/ 1h; dom., 16h/22h; fecha 2ª). A partir de 19/10.



Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 11 de outubro de 2013

Tem Twitter? Siga o blog