À aniversariante

Do fabuloso acervo de 260 mil fotos da Fundação Energia e Saneamento, 6 mil foram consultadas. No primeiro crivo, passaram 500. As 200 mais interessantes, relevantes e bonitas acabam de sair em livro. ‘São Paulo em 200 imagens’ (156 pág., R$ 80) é uma homenagem à cidade que nesta segunda (25) completa 462 anos.

“Conforme avançávamos na pesquisa das imagens, acabávamos privilegiando o estético”, comenta o historiador Miguel Zioli, curador do projeto. “Nesse recorte, realçamos o lado humano de São Paulo; nos preocupamos em, mais do que mostrar cenas e paisagens urbanas, destacar as pessoas que vivem aqui.”

Icônicas – e, muitas delas, inéditas –, as fotos selecionadas para o livro são provenientes dos fundos da Fundação e de coleções de particulares, entre elas a do cafeicultor Raul de Almeida Prado; do funcionário da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, Valentim Cruz; dos engenheiros Catullo Branco e Reolando Silveira e do consagrado fotógrafo Guilherme Gaensly. Veja mais imagens abaixo: