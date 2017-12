A 1ª vez de um papa em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

__________________________________________Há quase 35 anos, em 3 de julho de 1980, São Paulo receberia, pela primeira vez na História, a visita de um papa. João Paulo II ficou hospedado por uma noite na Abadia de São Geraldo, no Morumbi. Para recordar o episódio histórico, o mosteiro abriu uma exposição com documentos, medalhas e objetos litúrgicos relacionados à visita papal. Até o fim de março, a mostra pode ser conferida de seg. a sex., das 9h às 12h e das 14h às 17h. Com entrada grátis, o agendamento precisa ser feito pelo telefone 4084-1918. A Abadia de São Geraldo fica na Rua Santo Américo, 275, Morumbi.