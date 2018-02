Condomínios conectados

Atualmente, 90% dos síndicos paulistanos usam a internet para administrar seu condomínio, de acordo com levantamento realizado pela administradora Lello. Pesquisa semelhante, feita há cinco anos, mostrava um número bem menor: na época, apenas 39,4% deles estavam ‘conectados’.

De olho nesse cenário, empresas de gestão de condomínios investem em plataformas online. Hoje, já é possível conferir via internet desde receitas obtidas junto aos condôminos até comprovantes de despesas gerais. Também está previsto o lançamento de um aplicativo para tablets – que, depois, terá versão para celulares. É muito mais do que o velho e bom e-mail utilizado para convocar reuniões.

Isso também representa um ganho ao meio ambiente. De acordo com estimativas da empresa que fez a recente pesquisa, 600 mil folhas de papel deixam de ser impressas, todos os meses, em São Paulo, graças à informatização da gestão dos condomínios.

_____________________

Paulistices no Facebook: curta!

E também no Twitter: siga!

_____________________