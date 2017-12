SP terá novas placas para ajudar turistas

Até maio, 72 pontos de interesse contarão com informações em português, inglês e espanhol

FOTO: RAFAEL ARBEX/ ESTADÃO

Para que turistas consigam aproveitar melhor a cidade, começaram a ser instaladas ontem placas com informações gerais em pontos históricos de São Paulo. Até maio, a São Paulo Turismo (SPTuris), empresa de turismo e eventos oficial da cidade, pretende sinalizar 72 atrativos turísticos paulistanos, por meio de três tipos diferentes de sinalização. No total, serão instaladas 316 novas placas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No primeiro dia de instalação, receberam a novidade cinco pontos, todos na região central: o Beco do Pinto, a Igreja Santa Ifigênia, o Mercado Municipal, o Mosteiro de São Bento e o Viaduto Santa Ifigênia. De acordo com a SPTuris, responsável pelo projeto, a ideia é ajudar sobretudo o turista que vier para São Paulo durante a Copa do Mundo.

“O objetivo é, além de orientar, estimular a visitação, oferecendo aos turistas – e também aos paulistanos – mais opções de lazer e cultura”, afirma a empresa, em nota.

As sinalizações vêm acompanhadas de uma novidade muito útil hoje em dia, especialmente para quem tem smartphone conectado à internet: um QR Code, ou seja, um código de barras bidimensional que, escaneado com a câmera do celular, leva a mais informações sobre o referido monumento.

São três os tipos de placas que serão instaladas: 244 “direcionais”, com setas, ajudarão o turista a se localizar entre as atrações; 53 “interpretativas externas de monumento”, com história de determinado local; e 19 “interpretativas de região”, com o mapa da área e a localização dos pontos de interesse turístico próximos. Todas as instaladas ontem foram do tipo “interpretativa externa de monumento”.

Em breve, devem receber a sinalização locais como a Biblioteca Mário de Andrade, a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, o Edifício Copan, o Pátio do Colégio, o Prédio Histórico dos Correios e a Sala São Paulo (veja lista completa abaixo).

Copa. De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), São Paulo deve receber 1,2 milhão de visitas de brasileiros e 258 mil de estrangeiros durante a Copa do Mundo – seis partidas vão ocorrer na cidade, inclusive a de abertura do campeonato.

Além da nova sinalização, a SPTuris promete implementar mais dez Centrais de Informação Turística (hoje são 6) para atender à demanda durante a Copa. Oito desses equipamentos serão móveis – 5 em segways e 3 em vans –, para uso durante os jogos e outros eventos oficiais, como a Fan Fest. Outros dois serão fixos: um no Terminal Rodoviário do Tietê, onde já existe uma central em funcionamento, e outro no Aeroporto de Congonhas.

Os 53 atrativos que vão receber a placa interpretativa:

1. Antigo Banco de São Paulo

2. Beco do Pinto

3. Biblioteca Mário de Andrade

4. Caixa Cultural

5. Casa da Boia

6. Casa da Imagem

7. Catavento Cultural

8. Catedral da Sé

9. Centro Cultural Banco do Brasil

10. Conjunto Franciscano

11 .Edifício Alexandre Mackenzie

12. Edifício Altino Arantes

13. Edifício Copan

14. Edifício Itália

15. Edifício Martinelli

16. Edifício Matarazzo

17. Espaço BM&F Bovespa

18. Estação da Luz

19. Estação Júlio Prestes

20. Estação Pinacoteca

21. Faculdade de Direito da USP

22. Galeria do Rock

23. Galeria Olido

24. Galeria Prestes Maia

30. Igreja da Boa Morte

31. Igreja da Consolação

25. Igreja da Ordem do Carmo

26. Igreja de Santa Ifigênia

27. Igreja de Santo Antônio

28. Igreja do Beato Anchieta

29. Igreja do Rosário dos Homens Pretos

32. Largo da Memória

33. Mercado das Flores

34. Mercado Municipal

35. Mosteiro de São Bento

36. Museu Anchieta

37. Museu da Energia

38. Museu da Língua Portuguesa

39. Museu de Arte Sacra

40. Museu do Tribunal de Justiça

41. Palácio da Justiça

42. Parque da Luz

43. Pinacoteca do Estado

44. Praça das Artes

45. Prédio Histórico dos Correios

46. Sala São Paulo

47. Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania

48. Solar da Marquesa de Santos

49. Teatro Municipal

50. Tribunal de Justiça

51. Viaduto Boa Vista

52. Viaduto do Chá

53. Viaduto Santa Ifigênia

Os 19 locais que terão a placa interpretativa de região:

1. Boulevard São João

2. Largo do Arouche

3. Largo do Café

4. Largo do Paissandu

5. Largo São Bento

6. Largo São Francisco

7. Pátio do Colégio

8. Praça Antônio Prado

9. Praça Coronel Fernando Prestes

10. Praça da Liberdade

11. Praça da Luz

12. Praça da República

13. Praça da Sé

14. Praça do Patriarca

15. Praça Dom José Gaspar

16. Praça Júlio Prestes

17. Praça Ramos de Azevedo

18. Praça Roosevelt

19. Vale do Anhangabaú

Haverá ainda 244 placas direcionais.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, dia 28 de março de 2014

Tem Twitter? Siga o blog