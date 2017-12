SP real e imaginária

OLHA SÓ…



FOTO: ANGELO PASTORELLO/ DIVULGAÇÃO

Em 2009, o fotógrafo Angelo Pastorello percorreu a cidade com uma câmera pinhole – uma caixa escura, sem lente nem visor, apenas com um orifício. O resultado do projeto foram imagens distorcidas de locais emblemáticos como o Mercadão, a Estação da Luz e o Aeroporto de Congonhas (que ilustra esta nota). As fotos rodaram o mundo, integrando exposições na Itália, nos EUA e no México, entre outros. Agora, estão à venda (em tiragens limitadas e assinadas) no site do artista.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 3 de janeiro de 2014

