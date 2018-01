Cenário de paulista ponto com

OLHA SÓ…



Com um acervo imprescindível a quem estuda ou se interessa pela história do teatro paulista, o Centro Cultural São Paulo lança na terça (5) o site Cenografia Paulista (www.centrocultural.sp.gov.br/cenografia_paulista.html). O novo portal reúne informações, imagens e documentos que traçam um panorama da evolução da cenografia nos espetáculos encenados no Estado de São Paulo, desde o início do século 20. Entre os destaques, estarão disponíveis os cerca de 2 mil documentos – desenhos originais, croquis de cenários e figurinos, textos, gravações sonoras e fotografias – das duas montagens de ‘Macunaíma’, de Antunes Filho (a primeira em 1978; a outra em 1984). A imagem que ilustra esta nota traz o cenário da peça ‘César e Cleópatra’, apresentada em 1944 pela Companhia Dulcina-Odilon.

