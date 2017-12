Aquele cafezinho

FOTO: DIVULGAÇÃO

Todos os sábados de agosto tem café no Sesc Interlagos – à moda antiga, no fogão a lenha. E não só café: também bolos, doces e sucos orgânicos (quitutes entre R$ 1,20 e R$ 3). À mesa, caneca, prato e toalhas em estilo caipira, numa ambientação típica de fazenda. Entre 12h e 13h, uma funcionária do setor de alimentação conversa com os visitantes, ensinando receitas e dando dicas de culinária

Av. Manuel Alves Soares, 1.100. 5662- 9500. Sáb., 10 h/16h30.



Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna 'Paulistices', dia 9 de agosto de 2013

