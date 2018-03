40 anos do Metrô de SP

Em 6 de setembro de 1972, um trem da companhia andou pela primeira vez na cidade. O trajeto foi curto: cerca de 400 metros, do pátio até a Estação Jabaquara – tudo levou apenas 2 minutos.

O Metrô só entraria em operação comercial dois anos mais tarde, em 1974. Mas a data do primeiro teste público entraria para a história como o início do transporte rápido sobre trilhos em São Paulo. Este foi o tema de minha coluna veiculada ontem pela rádio Estadão ESPN. Mais informações aqui. Para ouvir o áudio da coluna, basta clicar no player abaixo:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

3833BB5BF6A346ED84AA8F2FD7C8CBA0.mp3