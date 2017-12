300 grafiteiros pelo Dia do Meio Ambiente

Em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, cerca de 300 grafiteiros pretendem colorir um muro de quase 1 km na região de Ermelino Matarazzo, na zona leste da cidade, neste domingo (5). De acordo com os organizadores da ação, esta será a maior grafitagem de 2016.

Trata-se do projeto Grafite Contra o Lixo, desenvolvido pelo Coletivo Cultural Cenário Urbano. O grupo procura lugares chamados de “pontos viciados”, ou seja, locais que recebem descarte irregular de lixo. E, com arte, acabam recuperando o espaço público.

Além da grafitagem, o projeto pretende encher as ruas do bairro neste domingo com sarau de poesia, contadores de histórias e apresentações musicais. Haverá distribuição de brinquedos para a criançada, entre outras atividades.

Serviço

Grafite Contra o Lixo

Endereço: Rua Císper, a partir do n.º 14 (ponto de referência: Estação USP Leste) – Ermelino Matarazzo

Horário: das 9h às 17h.