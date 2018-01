FICA A DICA



FOTO: DIVULGAÇÃO

Acaba de ser lançado o livro ‘São Paulo: Cidade e Arquitetura – Um Guia’ (292 pág., R$ 60). Organizada pelo artista plástico e restaurador Francisco Zorzete, a obra traz informações detalhadas de 280 construções paulistanas, do Pátio do Colégio, no centro, à Biblioteca Brasiliana, na Cidade Universitária.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 6 de junho de 2014

