2016, um brinde

Este blog nasceu em agosto de 2010. No primeiro (meio) ano de sua existência, foram 124 posts – eu já fazia questão de publicar ao menos uma vez por dia mas, na época, apenas em dias úteis.

No ano seguinte foram 353 posts e, salvo engano, foi em algum momento mesmo de 2011 que passei a incluir a programação também aos sábados e domingos. Em 2012, 392 posts; no ano seguinte, 390 – parecia que esta era uma média, confortável média, da produção.

Mas as coisas mudaram para melhor. Em 2014 este humilde blogueiro postou 480 notas e reportagens neste espaço. Marca que foi superada mais uma vez: ontem, com esta notinha, fechamos 2015 com 558 posts.

Tal numeralha toda só faz sentido por causa de vocês, esta meia-dúzia de leitores que perdem minutos preciosos do dia visitando este espaço. Portanto, aqui vai meu brinde de Ano-Novo – e que tenhamos muitas novas histórias neste 2016 que já começou com três posts, este inclusive, em pleno dia 1º!