Francisco Filgueira, 67 anos, é mecânico aposentado e visita bibliotecas (várias) pelo menos três vezes por semana. Na tarde desta quinta (16), ele saiu da Biblioteca de São Paulo, no Parque da Juventude (antigo Carandiru), com uma caixa de livros que não vai precisar devolver. Foi presente da direção da instituição: ele foi o visitante de número 2 milhões da história do lugar, inaugurado em fevereiro de 2010.

Sua carteirinha data de 8 de setembro de 2010. Nascido no Rio Grande do Norte, mora em São Paulo há 40 anos. Gosta de livros de história, mas também costuma ler jornais e revistas. Além da caixa de livros, ganhou ingressos para os teatros Sérgio Cardoso e São Pedro, além de entradas para a Sala São Paulo – onde vai poder assistir a um concerto da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp).

Francisco não acreditou, quando foi abordado, que era o visitante de número 2 milhões. Pensou que fosse alguma pegadinha.

Em 6 anos de atividade a Biblioteca de São Paulo emprestou 450 mil livros. Seu acervo é de 40 mil títulos.