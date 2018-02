1º trimestre de 2013 terá aumento de 30% nos shows

ENTRETENIMENTO

Levantamento do São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB) confirma uma tendência percebida nos últimos anos: a cidade atrai cada vez mais shows musicais. Até o mês de março, já estão programados 99 espetáculos em São Paulo – um crescimento de 30,2% em relação ao mesmo período de 2012, quando foram registradas 76 apresentações.

Entre os destaques, Elton John – cujo show está marcado para o dia 27 de fevereiro no Jockey Club – e um tributo ao pop star Michael Jackson – agendado para o próximo dia 2 no Teatro Bradesco.

Em 2012, São Paulo teve 335 shows. O palco mais movimentado foi o do Tom Jazz, com 97 apresentações, seguido pelo Credicard Hall (com 79) e pelo HSBC Brasil (com 54).

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 14 de janeiro de 2013

