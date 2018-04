Interrogações

Quando parte do comércio paulistano passou a abrir também aos domingos?

A partir de dezembro de 1997. Após anos de batalha, com apoio maciço do São Paulo Convention & Visitors Bureau (SPCVB), o comércio paulistano passou a ficar aberto aos domingos.

Quando lojistas, proprietários de shopping centers e empresários de turismo começaram a lutar para poder abrir aos domingos?

Em 1986, quando o SPCVB enviou um ofício ao então prefeito Jânio Quadros defendendo a medida. Houve resistência de alguns setores da sociedade, como as igrejas, preocupadas com a troca de missas e cultos pelo consumo.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 2 de janeiro de 2012

