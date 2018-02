Site ajuda a avaliar ‘qualidade’ da vizinhança

Agora é como se passeatas e panelaços tivessem um cantinho na internet. Foi lançada ontem Myfuncity, a primeira rede social focada em cidadania. Por meio dela, o internauta é convidado a ter uma ativa participação cívica, seja pelo site www.myfuncity.org, seja compartilhando informações em blogs, Twitter, Facebook e Orkut. O serviço já está disponível para todas as cidades brasileiras – e, a partir do dia 19, quando será lançado em Boston, nos EUA, abrangerá o mundo todo.

Funciona assim: após um cadastro, o usuário pode avaliar 12 indicadores do endereço em que está no momento. Os itens englobam trânsito, segurança, meio ambiente, bem-estar, saúde e educação. A avaliação pode ser pública ou anônima, mas os dados são armazenados por um banco de dados e, em seguida, agrupados com outras avaliações de endereços próximos – em um raio de 1 quilômetro. “Dentro de 15 dias, vamos criar estatísticas diárias que vão monitorar a qualidade de vida e o bem-estar em todas as regiões avaliadas”, explica Mauro Motoryn, um dos idealizadores do projeto.

Foram necessários dois anos de pesquisa para chegar ao modelo. “Queríamos trabalhar o bem-estar como política pública, entendendo quais as variáveis estruturais da cidade que implicam em uma maior felicidade do cidadão”, explica Motoryn.

Usuários do serviço terão acesso às informações sempre que se conectarem – autoridades e jornalistas cadastrados receberão as estatísticas diariamente. “Teremos um mapa da satisfação do cidadão”, vislumbra o idealizador. O sistema também permite que usuários interajam entre si, convidando amigos, debatendo temas de interesse daquela região e enviando fotos que exemplifiquem o problema apontado.

Apoio. “Somos entusiastas da mobilização com conteúdo, porque é a que tem consequência”, diz Oded Grajew, coordenador-geral da Rede Nossa São Paulo, parceira do projeto. “Essa ferramenta amplia o poder de mobilização porque dá a oportunidade de manifestação a cada cidadão. E fornece informações importantes para a mídia e para o Poder Público: o gestor inteligente, interessado em atender à população, também usará o serviço como ferramenta, pois saberá onde estão os problemas.”

Com essa proposta de engajamento cívico online, o Myfuncity pretende conquistar 10 milhões de usuários brasileiros até junho de 2012 – e outros 50 milhões no resto do mundo.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, dia 6 de outubro de 2011

