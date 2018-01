MUDANÇA VISUAL



Entre abril e junho, publicitários prestaram serviços gratuitos a comerciantes do Largo da Batata. Os resultados da ação, como o Bar das Batidas, que assumiu o nome pelo qual era conhecido – O C do Padre (foto) – ficam expostos no Instituto Tomie Ohtake até dia 16. Informações pelo (11) 2245-1900.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 26 de setembro de 2011

Tem Twitter? Siga o blog