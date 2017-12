15 anos em 15 obras

OLHA SÓ…

O premiado escritório FGMF Arquitetos – reconhecido pela revista britânica ‘Wallpaper’ como um dos 30 mais promissores do mundo – comemora 15 anos com a publicação, na revista especializada ‘Monolito’, de 15 de suas mais emblemáticas obras. Entre os destaques da edição, está o Corujas (foto), empreendimento comercial horizontal erguido na Vila Madalena, com uma proposta de interação entre os frequentadores que lá circulam e espaços como bicicletário.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 18 de julho de 2014

