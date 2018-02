Está aberta a votação para o nome do filhote de jararaca-ilhoa do Instituto Butantan. Em minha coluna de hoje, na rádio Estadão ESPN, relembrei outras eleições do tipo (como a da girafinha Jamal, da foto acima). Ouça:

Download

