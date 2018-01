105 cliques e um só edifício

FOTO: TUCA VIEIRA/ DIVULGAÇÃO

A brincadeira se chama gigantografia. O fotógrafo Tuca Vieira fez 105 cliques diferentes do Copan e depois os fundiu em uma enorme imagem de mais de 5 metros de comprimento. E o surpreendente foi o ângulo escolhido: esqueça o lado mais famoso do edifício, com suas linhas curvas. Ele preferiu retratar a fachada posterior. O resultado pode ser conferido a partir de 3ª (19), na Galeria Mario Schenberg.

Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 10h/18h (6ª a dom., 15h/ 21h). Grátis. Até 16/12.

Publicado originalmente na edição impressa do Estadão, coluna ‘Paulistices’, dia 15 de novembro de 2013

