Não é nada, não é nada. Mas hoje, 22 de março de 2011, este humilde blog ganhou seu milésimo comentário. E veio no post de ontem, Uma deliciosa viagem pela São Paulo antiga. Disse Aloisio A. De Lucca:

“Meu tempo. Década de 50. Saudades dos camarões (bondes), dos ônibus GM Coach, câmbio automático já naquele tempo, da tranquilidade de se caminhar sem se importar com bandidos, da gentileza das pessoas em todos os níveis, do sanduíche de mortadela servido em um bar nos baixos do Martinelli, do passeio pelas lojas Mappin ao lado do Teatro Municipal, da rabada com polenta da ladeira Porto Geral (inconfundível), da travessia do Rio Tietê, em seus poucos acessos, da inauguração do carrilhão da Catedral da Sé, dos primeiros Trólebus (sensacionais para nós na época), dos trens da Cia. Paulista de Estradas de Ferro (verdadeiras joias do transporte ferroviário, vagões luxuosos, horários britânicos – sem comparação com nossos atuais), do corre-corre frenético dos fregueses e carregadores do Mercadão, das facilidades em se retirar dinheiro dos bancos sem se importar com as “saidinhas”, dos aviões da Real e dos Constellations da Panair, deslizando nas pistas de Congonhas. São Paulo, apesar de seu gigantismo e problemas atuais, nos deixa com um saudosismo tamanho, que embaça nossos olhos e faz trepidar nossos corações. Cidade dos paulistanos e paulistas.”

Obrigado, Aloisio. Porque seu comentário sintetiza muito do que pretendo com este blog – e venho tentando fazer desde que o comecei, há sete meses.

Aproveito o milésimo comentário para um pequeno balanço, aliás. De agosto para cá foram 188 posts – este é o 189º. Isto significa ao menos um post por dia em todos os dias úteis – não ousei parar nem durante minhas férias, em outubro, porque achei que não era justo com o leitor, visto que o blog era tão recém-inaugurado.

Estes 188 posts renderam 1000 comentários – todos lidos atentamente; muitos, inclusive, tendo trazido reflexões importantes, porque blog é isto mesmo: uma comunidade onde o debate vindo de vocês, leitores, é mais importante do que os posts em si.

Destes 1000, apenas 23 tiveram de ser excluídos – por conterem ofensas ou caráter discriminatório. Apenas 23 – um baixo índice de 2,3%, o que me faz ter a certeza de que é altíssimo o nível dos frequentadores deste espaço.

Por isso, com imensa felicidade, aproveito para agradecer a cada um de vocês que perdem alguns minutos do dia aqui. Os que comentam e os que preferem ler em silêncio. Os que twittam e postam no facebook, os que indicam o blog por e-mail aos amigos, os que usam o que leem aqui para levar uma curiosidade nova para a mesa do bar. Um muito obrigado, do fundo do coração. E vamos chegar logo aos 2000!