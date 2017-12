Vips de conselho não vão a reunião com Haddad

COM ADRIANA FERRAZ

Na terceira reunião do Conselho da Cidade formado pelo prefeito Fernando Haddad (PT) em março, realizada hoje à tarde na Praça das Artes, no centro de São Paulo, os representantes da “ala vip” do órgão não compareceram para a apresentação do novo Plano Diretor, feita pelo próprio Haddad.

Apenas 43 dos 141 representantes convidados compareceram ao debate sobre a proposta que cria novas regras e conceitos para o crescimento da cidade, considerado um dos temas mais importantes a ser ‘negociado’ com a sociedade. Entre os ausentes há figurões como a empresária Viviane Senna, o ex-jogador de futebol Raí, o arcebispo de São Paulo, dom Odilo Scherer, a ex-jogadora Ana Moser, o ex-piloto Emerson Fittipaldi, o ator José Celso Martinez e o arquiteto Ruy Ohtake.

A participação acabou limitada a representantes de instituições, ONGs, sindicatos, arquitetos e movimentos populares que, de alguma forma, já são vistos em audiências públicas promovidas pela Prefeitura ou pela Câmara Municipal. O coordenador da Rede Fora do Eixo, Pablo Capilé, também não estava presente.

Um dos que falaram na audiência foi Anderson Miranda, de 37 anos, coordenador do Movimento Nacional da População de Rua. “Vocês discutem aí o Plano Diretor, tudo muito bonitinho, e depois que acaba nós somos esquecidos.”

Após a fala do prefeito Haddad, quem tomou o microfone para comentar as clausulas propostas no plano foram arquitetos e lideranças populares. Alguns conselheiros enviaram representantes, como o procurador-geral do Ministério Público do Estado de São Paulo, Márcio Elias Rosa, e a empresária Luiza Trajano, dona do Magazine Luiza.

O prefeito minimizou a ausência dos vips. “Hoje não existe só esse espaço da reunião para se fazer o debate da cidade. Temos diversas outras instâncias onde isso pode ser feito diariamente”, disse o prefeito.