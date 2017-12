Vereadores aprovam reajuste de 10% para 20 mil professores

Por 51 votos favoráveis e nenhum contrário, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou agora pouco, por volta das 17h35, em segunda e definitiva discussão, projeto de lei que autoriza aumento de 10,19% para os cerca de 20 mil professores da rede municipal. A proposta foi deixada pelo ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD) e contempla um aumento escalonado em três anos a partir de 2011.

O Sindicato dos Professores Municipais informou não ter reconhecido nenhuma conquista no aumento previsto por lei desde 2010. A categoria segue em greve e um grupo de cerca de 400 professores faz protesto agora na frente do Legislativo, no Palácio Anchieta, no centro de São Paulo. O trânsito no Viaduto Maria Paula, principal via de acesso para a região da Praça da Sé, está bloqueado por um carro de som dos docentes.

Os docentes paulistanos reivindicam ainda aumento de 6,55% retroativo a 2011, 4,61% retroativo a 2012 e de 5,6% imediatos, para 2013. Eles argumentam que o aumento concedido agora de 10% estava previsto desde o ano passado e só repõe perdas salariais de 2005 a 2007. O reajuste estava previsto na lei 15.215, de junho de 2010.

Em assembleia que terminou por volta das 19 horas na frente da Câmara, a categoria decidiu manter a paralisação. “O governo não pode dizer que um aumento previsto desde 10% é alguma conquista”, criticou Cláudio Fonseca, presidente do Sindicato dos Professores Municipais.