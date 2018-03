TV Câmara vai ter verba mensal de R$ 1,3 milhão

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Paulo, comandada pelo vereador José Américo (PT), anunciou hoje reajuste de 24%, além de reposição inflacionária de 7%, no contrato para as transmissões da TV Câmara, mantido desde 2009 pela Fundação para o Desenvolvimento das Artes e da Comunicação (Fundac).

A verba do canal legislativo vai saltar de R$ 11,6 milhões para R$ 15,6 milhões anuais. Em 2011, o ex-presidente José Police Neto (PSD) havia reduzido o valor do contrato de R$ 17 milhões para R$ 11,6 milhões.

Entre as novidades do novo contrato está a aquisição de 18 câmeras robóticas e a transmissão em alta definição (HD) na internet das sessões plenárias e audiências. Hoje a transmissão na internet ocorre por meio de câmeras de segurança. A renovação do contrato tem duração de mais 12 meses e prevê grade horária de 12 horas – hoje são 7 horas.

O canal também vai ter o equipamento conhecido como “link ao vivo”, para transmissões externas – as audiências dos planos de metas nas subprefeituras, por exemplo, terão transmissão ao vivo nos canais 13 ou 7 da NET ou 61.4 (digital).