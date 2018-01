Secretário do PSB permanece na gestão Haddad

COM ADRIANA FERRAZ

Um dos dois representantes do PSB na gestão Fernando Haddad (PT), Cesar Callegari, secretário municipal de Educação, afirmou ao Estado que não pretende deixar o cargo.

Segundo ele, a decisão anunciada pela direção nacional do partido de deixar o governo Dilma Rousseff (PT) não interfere em seu trabalho na capital. “Minha condição no cargo não é política. Estou aqui na condição de educador, meu partido é o da educação”, disse.

Ex-secretário de Educação Básica do Ministério da Educação (MEC), Callegari disse que só sai da secretaria se Haddad quiser. Ele se mostrou satisfeito com o trabalho desenvolvido na capital desde o início do ano e fez questão de ressaltar que o PSB está deixando o governo federal, mas não a base aliada.

Eliseu Gabriel, secretário de Desenvolvimento Econômico e presidente municipal do PSB, não foi localizado pela reportagem para comentar se vai seguir no governo do PT na Prefeitura de São Paulo.

A direção nacional do PSB indicou que seus quadros devem deixar cargos comissionados no governo federal – a sigla tem o Ministério da Integração Nacional. O partido quer lançar a candidatura do governador de Pernambuco Eduardo Campos para a presidência em 2014.