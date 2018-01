São Paulo não terá etapa da Formula Indy em 2014

A Prefeitura de São Paulo desistiu de aplicar R$ 30 milhões para a realização da etapa da Formula Indy de 2014 no Anhembi. Para a gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), o gasto é muito alto e os recursos devem ser transferidos para áreas prioritárias como Educação e Saúde.

Após cinco anos no Rio de Janeiro e quatro anos seguidos no circuíto do Anhembi, a Fórmula Indy deixa o Brasil. O calendário de 2014 tem como novidade, além da saída de São Paulo, a entrada do circuito misto de Indianápolis, onde também é disputada a tradicional prova das 500 milhas.

Em maio deste ano, porém, Haddad elogiou a quarta edição da prova, vista por 80 mil pessoas nos dois dias de evento e vencida pelo canadense James Hinchcliffe.

“Essa corrida é vista por mais de 200 países. Então divulga São Paulo e o nosso país. Ficamos atrás apenas do centenário circuito de Indianápolis e é impressionante ver carros em alta velocidade correndo na marginal Tietê”, declarou Haddad durante o evento.

Mas a cúpula governista avaliou que o retorno em turismo para a cidade é inferior aos gastos com infraestrutura para montar o evento no sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital.

A Rede Bandeirantes, principal responsável pela realização da corrida em São Paulo, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o fim da etapa brasileira.

A temporada do ano que vem terá só cinco meses, com início em abril e término em 2014.

A seguir, as provas do calendário de 2014 da Fórmula Indy, divulgadas hoje com exclusividade pela revista americana Autoweek.

Março 28-30: St. Petersburg, Fla. (rua)

Abril 26-27: Barber Motorsports Park, Birmingham, Ala. (circuito)

Maio 8-10: Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis (circuito)

Maio 25: Indianapolis 500 (oval)

Maio 30-Junho 1: Belle Isle Park, Detroit, Mich. (rua, rodada dupla)

Junho 6-7: Texas Motor Speedway, Fort Worth, Texas (oval)

Junho (sem data): Iowa Speedway, Newton, Iowa (oval)

Junho (sem data): Reliant Park, Houston, Texas (rua, rodada dupla)

Julho 5-6: Pocono Raceway, Long Pond, Pa. (oval)

Julho 18-20: Toronto (rua, rodada dupla)

Agosto. 2-3: Mid-Ohio Sports Car Course, Lexington, Ohio (circuito)

Agosto 16-17: Milwaukee Mile, Milwaukee, Wis. (oval)

Agosto 22-24: Sonoma Raceway, Sonoma, Calif. (circuito)

Agosto 29-30: Auto Club Speedway, Fontana, Calif. (oval)