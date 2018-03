Reforma de Haddad cria 348 cargos para novas secretarias e descongela 390 vagas

Líder do governo Fernando Haddad na Câmara Municipal, o vereador Arselino Tatto (PT) revelou ao blog que os vereadores devem receber amanhã o projeto do Executivo que prevê uma reforma administrativa na Prefeitura de São Paulo.

Na prática, o projeto autoriza a criação de 348 cargos para as novas secretarias criadas no início do ano pela administração petista, além de permitir o preenchimento de outras 390 funções congeladas desde 2009. Segundo o governo municipal, porém, outros 596 cargos serão extintos, mas os setores atingidos só serão divulgados amanhã.

“Nos próximos 15 dias o debate na casa deve ser esse. Temos uma Controladoria Geral do Município já instalada, o controlador (Mário Vinícius Claussen Spinelli) está lá sozinho trabalhando”, argumentou Tatto. Com apoio de pelo menos 42 dos 55 vereadores paulistanos em sua base governista, Haddad deve conseguir aprovar com facilidade a nova proposta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Haddad: pedido aos vereadores para criação de novos cargos deve ser atendido

Os cargos serão criados para as secretarias de Igualdade Racial, de Política Especial para Mulheres, de Licenciamentos e para a Controladoria Geral do Município. Outros 390 cargos comissionados que estavam congelados desde 2009 poderão ser preenchidos, se a proposta passar em duas votações no Legislativo.

Tatto ainda não tem uma estimativa de quantos cargos serão criados para as novas pastas. “Isso nós vamos saber amanhã, ao receber o texto do projeto”, disse o líder petista.

A oposição isolada feita hoje Legislativo ao governo do PT se restringe a três vereadores tucanos (Andrea Matarazzo, Floriano Pesaro e Mario Covas Neto), a um do PPS (Ricardo Young) e ao parlamentar do PSOL, Toninho Véspoli.

Outros vereadores que trabalharam na campanha de José Serra (PSDB) e conseguiram a reeleição como campeões de votos – casos de Goulart (PSD), terceiro mais votado da cidade, e de Milton Leite (DEM), quarto colocado – já atuam em parceria com o governo do PT nas regiões onde possuem reduto eleitoral, na periferia da zona sul.