Projeto veta propaganda de cerveja nos abrigos de ônibus de SP

A vereadora Sandra Tadeu (DEM), uma das lideranças da bancada evangélica na Câmara Municipal paulistana, apresentou um projeto de lei que veta a propaganda de marcas de cerveja no mobiliário urbano (abrigos de ônibus e relógios de rua). A proposta teve a assinatura de apoio de 22 dos 55 parlamentares paulistanos. Para ser aprovado, o texto tem de conseguir 28 votos favoráveis em duas votações.

As ruas de São Paulo, após 5 anos sem publicidade, voltaram a receber, no final de março, campanhas com peças da cerveja Brahma, com o tema “Movimento por um futebol melhor”, lançada pela Ambev. Os anúncios passaram a ser veiculados em abrigos de ônibus nos bairros Itaim Bibi, Jardim Paulista, Perdizes e Moema.

O projeto cria multa inicial de R$ 5.000 mil aos infratores, com previsão de dobrar na reincidência. “É inaceitável que espaços públicos da capital sejam destinados a divulgação de cigarros e bebidas alcoólicas, justamente no momento em que o Congresso Nacional acaba de endurecer as regras para quem dirigir embriagado. O próprio governo federal tem limitado os espaços públicos para a propaganda destes produtos”, argumenta a vereadora.