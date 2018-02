Prefeitura se contradiz em dados sobre túneis

A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) disparou hoje, 16, uma nota à imprensa contradizendo informações que ela própria havia enviado ontem ao Estadão. O texto diz que a construção de túneis ligando a Avenida Sena Madureira à Avenida Ricardo Jafet, na zona sul da capital, “não é prioridade da administração municipal, não está no Programa de Metas e não conta com previsão orçamentária”. Não foi isso, porém, o que o governo do petista respondeu ontem, quando questionado pela reportagem.

No texto original, a Prefeitura, por meio da São Paulo Obras (SPObras), disse que a previsão era de que a obra começasse “em 60 dias, aproximadamente” e que custaria R$ 220 milhões. O comunicado disparado hoje dá a entender, no entanto, que essa obra não será feita pela gestão de Haddad, que já havia cancelado outro túnel previsto para a zona sul de São Paulo, o da Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Compare, abaixo, as duas versões da Prefeitura de São Paulo sobre o assunto.

Primeira versão, enviada às 19h04 do dia 15 de julho de 2013 (as perguntas foram feitas pela reportagem, por e-mail; os trechos azuis são a resposta da Prefeitura):

– O túnel será construído? A construção do túnel da Av. Senna Madureira deverá ser iniciada após a obtenção da licença de instalação. O que saiu publicado no DOM foi a aprovação do EIA-RIMA e licença prévia, que traz as condicionantes para obtenção da licença de instalação. Não temos a data precisa. A previsão é de que isso ocorra em 60 dias, aproximadamente.

– Se sim, quando começam as obras deste túnel? As obras começam com a assinatura da ordem de início – o que deve ocorrer após a obtenção da licença de instalação.

– Quanto custarão as obras? As obras tem um custo de R$ 220 milhões.

– Qual é a previsão de entrega das obras? A previsão de entrega é de 19 meses, após o início das obras.

– Quais são as especificações técnicas do túnel (metragem etc.)? São dois túneis: o do sentido sul – em direção à Av. Ricardo Jafet – terá 400 metros de extensão; o do sentido norte – em direção à Av. Senna Madureira – terá 590 metros de extensão. São duas pistas de cada lado medindo quase quatro metros de largura cada uma (3,90 metros).

– Qual será a capacidade do túnel (carros por dia)? Não temos essa informação.

Segunda versão, enviada às 15h51 do dia 16 de julho de 2013:

A Prefeitura de São Paulo confirma que o projeto dos túneis que ligam a rua Sena Madureira à avenida Ricardo Jafet já teve o EIA-RIMA e a licença prévia aprovados. No entanto, a obra não é prioridade da administração municipal, não está no Programa de Metas e não conta com previsão orçamentária.