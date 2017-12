Prefeitura libera publicidade em festa da Fifa

Por unanimidade, a Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CPPU) da Prefeitura de São Paulo liberou a publicidade, inclusive com balões infláveis, durante a realização da Fifa Fan Fest, a festa oficial que acontecerá nos dias de jogos no Vale do Anhangabaú, na região central. O único condicionamento feito pelo governo municipal foi pedir à Ambev a redução dos infláveis em formato de “copo da Brahma”, que tinham quase três metros de altura.

A autorização foi publicada no Diário Oficial da Cidade de sábado. O período de exceção vai valer de 12 de junho a 13 de julho, durante a realização do Mundial. É a segunda exceção que a Prefeitura abre nas leis municipais a pedido da Fifa – há duas semanas a Câmara Municipal, após solicitação do governo, alterou duas leis para liberar a venda de bebida alcoólica dentro da Arena Corinthians.

Patrocinadores como Coca Cola, Ambev, Itaú, OI, Hyundai/KIA, Sony e Jonhson & Jonhson vão manter estandes no Vale do Anhangabaú durante a festa, com os balões infláveis de suas marcas, o que é vetado pela Cidade Limpa, criada em 2007 pelo ex-prefeito Gilberto Kassab (PSD). A festa da Fifa também ocorre nas outras 11 cidades que receberão jogos da Copa, com publicidade liberada.

Na capital paulista a Prefeitura também vai promover a exibição de jogos em bairros mais afastados, como em São Miguel Paulista, na zona leste, a na região do Campo Limpo, na zona sul.