Prefeitura lança campanha de R$ 15 milhões para divulgar ciclovias e ‘diversidade’

A gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) vai lançar uma campanha publicitária para divulgar as faixas de ônibus, ciclovias e ciclofaixas, parques, museus e outros aspectos da diversidade cultural da metrópole. Orçada em cerca de R$ 15 milhões e prevista para circular na TV e nas emissoras de rádio até o final de dezembro, a propaganda vai ter como mote “São Paulo, cidade com alma.”

“A intenção é mostrar o que a cidade tem de mais encantador e que tanto deslumbrou o turista da Copa. Fora aquela terça-feira maldita (dia 17 de junho, dia da partida Brasil e México, quando a cidade parou à tarde antes do jogo), São Paulo teve o maior alto astral da Copa em todo o país”, afirmou ao blog o secretário municipal de Comunicação, Nunzio Briguglio. “A intenção é mostrar que a cidade tem motivos de sobra para ser amada”, acrescentou o secretário.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A campanha, porém, não deve agradar petistas que defendiam uma campanha mais “propagandística”, focada somente nas realizações do governo e em programas como a Rede Hora Certa e a construção de 155 novas creches. Na verdade, o teor da publicidade vai tentar funcionar mais como atrativo para o turismo na capital paulista.

Haddad acredita que em poucos anos São Paulo deve se tornar o principal destino da América Latina. Hoje as cidades que lideram o ranking de turismo no continente são Buenos Aires e Cidade do México. A capital paulista ocupa o terceiro lugar.