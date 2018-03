Prefeitura estuda transferir Feira da Madrugada para Vila Guilherme

A Prefeitura de São Paulo trabalha com três alternativas para realocar os 4 mil boxes de comerciantes da Feira da Madrugada, realizada todos os dias no Brás, na região central. Uma das possibilidades é transferir temporariamente os lojistas para um terreno de 171 mil metros quadrados na Vila Guilherme, na Rua Chico Pontes, ao lado do Parque do Trote, na zona norte, onde funcionava o Mart Center.

Outros dois terrenos mais próximos de onde hoje é realizada a feirinha, um no Brás e outro no Pari, também estão sob análise. “O que não podemos permitir mais é a realização onde é hoje, totalmente sem segurança. Ali os riscos são maiores que os da boate de Santa Maria (RS)”, afirmou ao Estado o secretário do Trabalho e Empreendedorismo, Eliseu Gabriel.



Área na Vila Guilherme, na zona norte, para onde a Feira da Madrugada do Brás pode ser transferida

Os lojistas precisam desocupar a área da Feira da Madrugada no Brás até o dia 9, conforme decreto publicado hoje pelo prefeito Fernando Haddad (PT). Mas, para o vereador Adilson Amadeu (PTB), principal liderança dos lojistas da feirinha no Legislativo, a possibilidade de acordo amigável é praticamente remota.

“Podemos esperar uma guerra”, prevê o vereador. A mudança da Feira da Madrugada deve ser um dos assuntos em debate daqui a pouco na sessão plenária da Câmara Municipal, a partir das 15 horas.

O fechamento de feirinha foi determinado pelo promotor César Dario Mariano da Silva. Ele afirma que há alta concentração de materiais inflamáveis no espaço e falta de espaço para a circulação dos mais de 200 ônibus que estacionam no local.