Por falta de segurança, Justiça suspende festa de aniversário de Itaquera

COM LUCIANO BOTTINI

A festa de comemoração dos 327 anos do bairro Itaquera, prevista para ser realizada neste final de semana na zona leste de São Paulo, teve de ser cancelada. O motivo é uma liminar da Justiça de São Paulo dada por causa da falta de segurança no Parque Linear Rio Verde, onde haveria uma programação de shows, entre eles o da banda NX Zero e da cantora Wanessa Camargo.

O evento foi organizado pela Subprefeitura de Itaquera e vem sendo divulgado pelo Secretário do Verde e Meio Ambiente, Ricardo Teixeira, cujo reduto eleitoral fica na região. Teixeira é vereador licenciado.

Segundo o promotor Valter Fantin, o parque, na Avenida Itaquera, não poderia comportar o evento, com um público estimado de 10 mil pessoas. A PM não foi avisada para acompanhar as apresentações, nem havia sido disponibilizada equipe médica. A Promotoria mostrou fotos do parque, onde há entulhos e obstáculos que dificultam o acesso à polícia e geram risco de acidentes.

“O local escolhido pelo Município de São Paulo não se destina a realização de show musical, pois é um parque voltado ao lazer, com aparelhos e equipamentos próprios para diversão de crianças e adolescentes, com a presença de entulhos e materiais soltos ou equipamentos que podem servir de instrumentos contundentes e perfurantes”, afirmou a juíza Simone Gomes Rodrigues Casoretti, da 9ª Vara da Fazenda Pública.

“A Subprefeitura Itaquera lamenta a decisão e informa que não dispôs de tempo hábil para medidas contestatórias”, informou o governo municipal.