Parque da Juventude e Praça do Forró vão ter telões e festa na Copa

A Prefeitura de São Paulo definiu quatro dos cinco locais da capital que vão ter shows e telões durante os jogos da Copa do Mundo, em espaços cercados com catracas, mas de entrada gratuita.

Além do Vale do Anhangabaú, na região central, onde vai ser realizado o Fifa Fan Fest, o governo municipal vai montar estruturas semelhantes no Parque da Juventude, na zona norte, e na Praça do Forró, em São Miguel Paulista, na zona leste.

“Outro lugar deve ser o Largo do Campo Limpo, na zona sul”, adiantou ao Estado a vice-prefeita Nadia Campeão. O quinto lugar ainda não foi definido. Segundo a vice-prefeita, o Parque do Ibirapuera foi descartado. “Pensamos em fazer lá. Mas o Ibirapuera já tem um público muito grande mesmo sem qualquer evento”, argumentou.

Nesses locais escolhidos devem acontecer shows antes e depois dos jogos do Brasil durante a Copa. Os telões vão transmitir todos os jogos do Mundial. Uma reforma emergencial será feita no Anhangabaú para a festa oficial da Fifa. “Será realizada um melhoramento nos calçadões, não é ainda a reforma maior que está sendo planejada para o Vale”, detalhou Nadia.