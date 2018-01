Multa de Zona Azul será anulada em SP

COM BRUNO RIBEIRO

Diante da queixa de falta de talões da Zona Azul na cidade, que teve o preço reajustado de R$ 3 para R$ 5 na última sexta-feira, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que os motoristas que não acharem os talões ficarão isentos de pagar a multa se estacionarem sem o bilhete.

Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o motorista que for multado deverá escrever, no recurso da multa, que estacionou sem cartão porque não conseguiu encontrar o bilhete. Ele deverá indicar qual foi o posto de venda oficial da zona azul onde procurou o bilhete, indicando o horário. As informações serão confrontadas com o próprio posto de venda. Havendo confirmação de que realmente não havia bilhete, a multa será anulada. A multa é de R$ 85,12 e resulta em quatro pontos na CNH.

A Prefeitura informou que a venda de cartões da zona azul deverá ser normalizada hoje, mas não confirmou se a política de perdoar as multas por falta de bilhete será estendida até o fim da crise.