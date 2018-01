Marco Aurelio Cunha é convidado a assumir pasta do Turismo

Vice-presidente da Câmara Municipal e ex-superintendente de futebol do São Paulo, o vereador Marco Aurélio Cunha (PSD) é cotado para assumir a futura Secretaria Municipal de Turismo. O convite foi feito pelo prefeito Fernando Haddad (PT), que estuda transformar a SPTuris em pasta voltada para o fomento das atividades turísticas na capital paulista.

Procurado, Cunha admitiu ter sido sondado pelo prefeito. Ele disse que precisa dar uma resposta até o dia 30. “Acho que é possível fazer muita coisa interessante nessa área com a proximidade da Copa do Mundo. Tenho até um projeto para recrutamento de universitários voluntários. Mas vamos decidir isso com o partido”, afirmou o vereador, que disse ter conversado sobre o assunto “apenas uma vez, por telefone” com o ex-prefeito Gilberto Kassab, fundador e ‘dono’ do PSD.

No posto, Cunha seria responsável por montar roteiros e programas de turismo na cidade para a Copa do Mundo de 2014. Aliado de Kassab, o vereador desistiu de disputar a presidência do São Paulo Futebol Clube para apoiar o advogado Kalil Rocha Abdallah, da oposição ao atual presidente Juvenal Juvêncio.

O empecilho ao convite é a resistência dentro da bancada do PSD e de parte da cúpula do partido, que considera “muito pouco” uma pasta de Turismo. Eles argumentam que o PSD tem a terceira maior bancada do Legislativo, com oito vereadores, e pode ser o fiel da balança nas eleições de 2014, caso decida apoiar a candidatura petista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

O PSD avalia que a sigla deveria ser contemplada com a Secretaria Municipal da Saúde, onde estão mais de R$ 3 bilhões em contratos com organizações sociais que gerenciam unidades de Saúde. A maior parte desses contratos foi assinada pelo próprio Kassab durante sua gestão.